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Пиоли считает, что «Милан» заслужил второе место в серии А

13:46
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал попадание команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Мы заслужили второе место своей игрой на протяжении всего сезона. Главная сила команды – мы не отступаем в трудные моменты. Я очень горжусь менталитетом ребят, мы прибавляли в этом плане по ходу сезона.

Да, в 19 матчах из 38 мы играли без Златана, поэтому, конечно, это сильно сказалось на нашем выступлении», - приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В заключительном 38-м туре сезона «Милан» обыграл «Аталанту» (2:0) и занял второе место в чемпионате.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/171094/pioli-hails-milan-mental-strength

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