Пиоли считает, что «Милан» заслужил второе место в серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал попадание команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Мы заслужили второе место своей игрой на протяжении всего сезона. Главная сила команды – мы не отступаем в трудные моменты. Я очень горжусь менталитетом ребят, мы прибавляли в этом плане по ходу сезона.

Да, в 19 матчах из 38 мы играли без Златана, поэтому, конечно, это сильно сказалось на нашем выступлении», - приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В заключительном 38-м туре сезона «Милан» обыграл «Аталанту» (2:0) и занял второе место в чемпионате.