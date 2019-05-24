Роналду приобрел новый спортивный автомобиль. Фото

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду купил новый спортивный автомобиль - McLaren Senna, стоимость которого оценивается в 850 тысяч евро. В своем Инстаграме португалец опубликовал фото и видео с приобретенной машиной.

11 миллионов евро за машину Криштиану Роналду? Легко!

Автомобиль McLaren Senna получил название в честь погибшего бразильского пилота Формулы-1 Айртона Сенны.

В минувшем сезоне Роналду провел 43 матча за "Ювентус", забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.

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