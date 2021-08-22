Роналду остался в запасе «Ювентуса» на матч с «Удинезе»

В первом туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Удинезе». Нападающий Криштиану Роналду попал в заявку на матч, но оказался в числе запасных.

По информации журналиста Фабрицио Романо, потругалец сам попросил не включать его в старт. Существует вероятность, что он все еще может покинуть клуб.

Однако в последние дни «Юве» не получал никаких официальных предложений.