Итальянский клуб «Кьево» прекратит существование
В следующем сезоне итальянской серии D не будет выступать «Кьево», сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, клуб в ближайшее время прекратит существование.
Клуб из Вероны не смог подать заявку на участие в серии D, дедлайн подачи документов истекает 24 августа. Поиск покупателя клубу ввел экс-капитан «Кьево» Серджио Пелиссье.
«К сожалению, сегодня история клуба, который дал мне так много, заканчивается. Это один из самых грустных дней в моей жизни. Я очень старался и надеялся, что смогу возродить историю, это было бы замечательно. Но, к сожалению, мне не удалось. Я думал, что в городе много людей, которые захотят сохранить клуб и его историю, но я ошибся», — написал Пеллиссье в Instagram.
Ранее юристы «летающих ослов» пытались доказать, что при исключении клуба из серии В были допущены нарушения, и требовали включения «Кьево» в качестве 21-го участника турнира во втором по рангу итальянском дивизионе. Однако административный суд в Риме не нашел нарушений и подтвердил решение футбольных органов власти.
«Кьево» был основан в 1929 году. С 2001 до 2019 года команда выступала в серии А.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/21-08-2021/chievo-traguardo-verona-nessun-acquirente-420616583126.shtml
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю