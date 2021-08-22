Итальянский клуб «Кьево» прекратит существование

В следующем сезоне итальянской серии D не будет выступать «Кьево», сообщает Gazzetta dello Sport. По данным источника, клуб в ближайшее время прекратит существование.

Клуб из Вероны не смог подать заявку на участие в серии D, дедлайн подачи документов истекает 24 августа. Поиск покупателя клубу ввел экс-капитан «Кьево» Серджио Пелиссье.

«К сожалению, сегодня история клуба, который дал мне так много, заканчивается. Это один из самых грустных дней в моей жизни. Я очень старался и надеялся, что смогу возродить историю, это было бы замечательно. Но, к сожалению, мне не удалось. Я думал, что в городе много людей, которые захотят сохранить клуб и его историю, но я ошибся», — написал Пеллиссье в Instagram.

Ранее юристы «летающих ослов» пытались доказать, что при исключении клуба из серии В были допущены нарушения, и требовали включения «Кьево» в качестве 21-го участника турнира во втором по рангу итальянском дивизионе. Однако административный суд в Риме не нашел нарушений и подтвердил решение футбольных органов власти.

«Кьево» был основан в 1929 году. С 2001 до 2019 года команда выступала в серии А.