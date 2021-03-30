Роналду до мая определится со своим будущим в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду до мая 2021 года примет решение по поводу своего будущего, информирует Tuttosport.

По данным источника, через месяц португалец сообщит президенту Андреа Аньелли и спортивному директору Фабио Паратичи о своем решении. Клуб не хочет начинать трансферную компанию без уверенности, что Роналду хочет остаться в итальянском клубе.

Соглашение 36-летнего форварда с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022 года. Сообщалось, что футболист может вернуться в «Реал».