Фабиан Руис опроверг информацию об уходе из «Наполи»
00:23
Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис прокомментировал возможный уход из итальянского клуба.
«Я счастлив в «Наполи», у меня до конца контракта осталось два года. Прямо сейчас я счастлив быть со своей сборной, и я сосредоточен только на ближайшей игре, которая будет очень сложной», — приводит слова Руиса Football Italia.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Руис может перейти в «Атлетико».
В текущем сезоне на счету 24-летнего испанца 31 матч за «Наполи», в которых он забил два гола и сделал одну результативную передачу.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...