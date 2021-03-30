Фабиан Руис опроверг информацию об уходе из «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис прокомментировал возможный уход из итальянского клуба.

«Я счастлив в «Наполи», у меня до конца контракта осталось два года. Прямо сейчас я счастлив быть со своей сборной, и я сосредоточен только на ближайшей игре, которая будет очень сложной», — приводит слова Руиса Football Italia.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Руис может перейти в «Атлетико».

В текущем сезоне на счету 24-летнего испанца 31 матч за «Наполи», в которых он забил два гола и сделал одну результативную передачу.