«Интер» представил новый логотип клуба

«Интер» 30 марта на официальной странице в Twitter представил новый логотип клуба.

«Мое имя — моя история! «Интернационале» из Милана», — подписала нововведение клубная пресс-служба.

В новом логотипе клуба отсутствует золотой цвет, который ранее использовался по краям. В новых клубных цветах остались только черный, синий и белый.

После 27 сыгранных матчей «Интер» лидирует в серии А с 65 очками. На втором месте «Милан» (59 очков), но у красно-черных на один сыгранный матч больше.