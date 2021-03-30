«Интер» представил новый логотип клуба
10:56
«Интер» 30 марта на официальной странице в Twitter представил новый логотип клуба.
«Мое имя — моя история! «Интернационале» из Милана», — подписала нововведение клубная пресс-служба.
В новом логотипе клуба отсутствует золотой цвет, который ранее использовался по краям. В новых клубных цветах остались только черный, синий и белый.
После 27 сыгранных матчей «Интер» лидирует в серии А с 65 очками. На втором месте «Милан» (59 очков), но у красно-черных на один сыгранный матч больше.
IL MIO NOME ? LA MIA STORIA.— Inter (@Inter) March 30, 2021
I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM
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