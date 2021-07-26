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Роналдиньо: «Берлускони и Галлиани в моем сердце. Жду «Монцу» в серии А»

07:15
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Бывший игрок «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо рассказал, что следит за результатами «Милана» и «Монцы».

«Всегда слежу за «Миланом», у них все хорошо. Надеюсь, команда и дальше будет прогрессировать. Интересна «Монца. Берлускони и Галлиани в моем сердце. «Жду «Монцу» в серии А», — цитирует бразильца Tuttomercatoweb.

Чемпионат Италии стартует 21 августа. 23 августа «Милан» сыграет с «Сампдорией».

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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