Роналдиньо: «Берлускони и Галлиани в моем сердце. Жду «Монцу» в серии А»
07:15
Бывший игрок «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо рассказал, что следит за результатами «Милана» и «Монцы».
«Всегда слежу за «Миланом», у них все хорошо. Надеюсь, команда и дальше будет прогрессировать. Интересна «Монца. Берлускони и Галлиани в моем сердце. «Жду «Монцу» в серии А», — цитирует бразильца Tuttomercatoweb.
Чемпионат Италии стартует 21 августа. 23 августа «Милан» сыграет с «Сампдорией».
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