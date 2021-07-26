Кессиэ заявил, что хочет остаться в «Милане» на всю жизнь
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Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ прокомментировал возможный уход из клуба.
«Я просто хочу быть в «Милане». Я вижу себя президентом! Как только я вернусь с Олимпиады, я все исправлю. Хочу навсегда остаться с миланским клубом. Мальдини и Массара знают мои мысли на этот счет», приводит слова Кессиэ Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов предложить 24-летнему ивуарийцу 5 млн евро в год и бонусы, хотя сам игрок хочет получать 6 млн евро.
В 34 матчах серии А Кессиэ забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт хавбека истекает летом 2022 года.
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