Криштиану Роналду вернулся в расположение «Ювентуса»
11:42
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вместе с партнерами по команде вернулся в расположение команды, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В ближайшее время 36-летний португалец пройдет медосмотр и проведёт встречу с руководством туринцев.
Ранее вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что форвард останется в команде.
Туринский клуб хочет заключить новое соглашение до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится с 31 миллиона евро в год до 20 миллионов.
Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.
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