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Криштиану Роналду вернулся в расположение «Ювентуса»

11:42
Криштиану Роналду. Фото gianlucadimarzio.com/
Криштиану Роналду. Фото gianlucadimarzio.com/
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вместе с партнерами по команде вернулся в расположение команды, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В ближайшее время 36-летний португалец пройдет медосмотр и проведёт встречу с руководством туринцев.

Ранее вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что форвард останется в команде.

Туринский клуб хочет заключить новое соглашение до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится с 31 миллиона евро в год до 20 миллионов.

Криштиану Роналду в прошлом сезоне провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.

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