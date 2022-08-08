«Рома» в товарищеском матче разгромила «Шахтер», забив пять безответных голов

«Рома» в товарищеском матче обыграла «Шахтер» со счетом 5:0.

В составе римлян отличились Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини, Николо Дзаньоло и Эдоардо Бове, автогол на счету Ефима Конопли. За «Рому» дебютировал полузащитник Джоржиньо Вейналдум.

В первом туре серии А «Рома» 14 августа встретится с «Салернитаной».