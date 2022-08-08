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«Рома» в товарищеском матче разгромила «Шахтер», забив пять безответных голов

Сергей Разин
корреспондент
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«Рома» в товарищеском матче обыграла «Шахтер» со счетом 5:0.

В составе римлян отличились Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини, Николо Дзаньоло и Эдоардо Бове, автогол на счету Ефима Конопли. За «Рому» дебютировал полузащитник Джоржиньо Вейналдум.

В первом туре серии А «Рома» 14 августа встретится с «Салернитаной».

ФК Рома
ФК Шахтер (Донецк)
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«Рома» представила выездную форму на сезон-2022/23
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13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
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13.08 21:45
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 - : -
13.08 21:45
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14.08 21:45
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