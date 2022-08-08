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Сегодня, 08:28

Санчес покинет «Интер» и подпишет с «Марселем» контракт до 2024 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Алексис Санчес договорился с миланским клубом о расторжении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время 33-летний чилиец подпишет с «Марселем» контракт до 2024 года.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает Санчеса в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1556387057320206339
Алексис Санчес
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