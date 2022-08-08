Санчес покинет «Интер» и подпишет с «Марселем» контракт до 2024 года

Нападающий «Интера» Алексис Санчес договорился с миланским клубом о расторжении контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время 33-летний чилиец подпишет с «Марселем» контракт до 2024 года.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает Санчеса в 3,5 миллиона евро.