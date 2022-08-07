«Рома» представила выездную форму на сезон-2022/23

«Рома» презентовала новую гостевую форму на сезон-2022/23 чемпионата Италии.

Основной цвет футболки — белый со вставками пурпурно-красного желтого цветов в районе воротника. Клубный логотип выполнен также в пурпурно-красном и белом

В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 14 августа «Рома» встретится с «Салернитаной» в первом туре серии А сезона-2022/23.