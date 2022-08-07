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Сегодня, 13:39

«Рома» представила выездную форму на сезон-2022/23

Виктория Кравченко
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«Рома» представила выездную форму на сезон-2022/23.
Фото ФК «Рома», Соцсети

«Рома» презентовала новую гостевую форму на сезон-2022/23 чемпионата Италии.

Основной цвет футболки — белый со вставками пурпурно-красного желтого цветов в районе воротника. Клубный логотип выполнен также в пурпурно-красном и белом

В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 14 августа «Рома» встретится с «Салернитаной» в первом туре серии А сезона-2022/23.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

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Краснодар 3
Локомотив 0
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34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
ФК Рома
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2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
13.08 19:30
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14.08 21:45
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