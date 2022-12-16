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«Рома» предложила защитника Карсдорпа «Ювентусу». Туринский клуб не заинтересован в игроке

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» хочет расстаться с защитником Риком Карсдорпом в зимнее трансферное окно. «Ювентус» получил предложение приобрести 27-летнего нидерландца, сообщает журналист Николо Скира.

Однако туринский клуб отказался от данного варианта, так как в игроке не заинтересован главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри.

Ранее игрока случился конфликт с главным тренером римского клуба Дозе Моуринью. Карсдорп только недавно вернулся в расположение команды и возобновил тренировки.

Контракт защитника с «Ромой» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах за «Рому».

ФК Рома
ФК Ювентус
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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