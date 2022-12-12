Защитник Карсдорп вернулся к тренировкам в «Роме» после конфликта с Моуринью

Защитник Рик Карсдорп возобновил тренировки в составе «Ромы», сообщает La Gazzetta dello Sport.

В ближайшие дни защитник встретится с руководителями клуба, чтобы обсудить свое будущее в команде.

Ранее защитник не вернулся в срок в расположение «Ромы». 27-летний голландец объяснил свое поведение тем, что получил «психологическую травму» после конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Прежде португальский тренер сказал, что один из игроков «предал команду», и ему нужно искать новый клуб.

Контракт Карсдорпа с «Ромой» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах за «Рому».