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Сегодня, 18:01

«Аталанта» имеет опцию продления контракта с Миранчуком до 2026 года. «Торино» хочет выкупить права на игрока

Иван Шитик
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Торино» рассматривает вариант выкупа полузащитника Алексея Миранчука, который выступает за клуб на правах аренды, у «Аталанты», сообщает Tuttosport.

Туринский клуб должен заплатить за 27-летнего россиянина около 12 миллионов евро.

Контракт Миранчука с «Аталантой» был заключен до 30 июня 2024 года, но теперь выяснилось, что клуб из Бергамо прописал одностороннее право продлить контракт до 2026 года. Это осложняет переговорный процесс и не позволяет «Торино» сбить цену за игрока.

В нынешнем сезоне хавбек провел в серии А 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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