Каррера — о смерти Синиши Михайловича: «Он был великим человеком»
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть тренера Синиши Михайловича, который умер на 53-м году жизни.
«Да, я знал Синишу. Это большая потеря на человеческом уровне, потому что он был великим человеком», — сказал Каррера «СЭ».
О смерти Михайловича стало известно в пятницу, 16 декабря.
В последние годы серб боролся с лейкемией и при этом продолжал тренировать итальянскую «Болонью», которую покинул осенью этого года.
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|
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|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
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|15
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|
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|
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|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
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|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
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Интер
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|П
|
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Лацио
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Жерар Деулофеу
Удинезе
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|
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Хвича Кварацхелия
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|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
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|1
|4
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