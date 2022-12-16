Каррера — о смерти Синиши Михайловича: «Он был великим человеком»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть тренера Синиши Михайловича, который умер на 53-м году жизни.

«Да, я знал Синишу. Это большая потеря на человеческом уровне, потому что он был великим человеком», — сказал Каррера «СЭ».

О смерти Михайловича стало известно в пятницу, 16 декабря.

В последние годы серб боролся с лейкемией и при этом продолжал тренировать итальянскую «Болонью», которую покинул осенью этого года.