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«Рома» планирует продлить контракт с Пеллегрини

12:47
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«Рома» намерена продлить контракт с полузащитником Лоренцо Пеллегрини, сообщает Calciomercato.

По информации источника, римский клуб предложит 24-летнему итальянцу соглашение до конца июня 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

В сезоне-2020/21 Пеллегрини провел за «Рому» 26 матчей, на его счету 5 голов и 5 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/roma-il-rinnovo-di-pellegrini-e-a-un-passo-67687

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