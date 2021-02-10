«Рома» планирует продлить контракт с Пеллегрини
12:47
«Рома» намерена продлить контракт с полузащитником Лоренцо Пеллегрини, сообщает Calciomercato.
По информации источника, римский клуб предложит 24-летнему итальянцу соглашение до конца июня 2025 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год.
В сезоне-2020/21 Пеллегрини провел за «Рому» 26 матчей, на его счету 5 голов и 5 результативных передач. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/roma-il-rinnovo-di-pellegrini-e-a-un-passo-67687
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю