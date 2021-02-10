Эмоции Конте в матче с «Юве»: конфликт с Бонуччи, средний палец и перепалка с Аньели

Главный тренер «Интера» Антонио Конте отметился эмоциональным поведением во время ответного матча 1/2 финала Кубка Италии против «Ювентуса» (0:0).

В первом тайме встречи после грубого фола защитника «нерадзурри» Маттео Дармиана на Криштиану Роналду у Конте произошла стычка с защитником «Юве» Леонардо Бонуччи. Футболист потребовал тренера уважать судью.

В перерыве матча, покидая поле Конте показал средний палец в сторону трибуны, где сидело руководство «Ювентуса». По информации La Gazzetta dello Sport, жест специалиста был адресован президенту «бьянконери» Андреа Аньелли.

После финального свистка в эфир трансляции попал эпизод, в котором Аньелли оскорбил Конте. Президент «Ювентуса» сказал Конте: «Да заткнись, придурок».

Сам Конте заявил прессе: «Пусть «Ювентус» скажет правду. Я думаю, что четвертый судья видел и слышал, что происходило во время матча. Я считаю, что им следует быть более вежливыми, на мой взгляд. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает».

Специалист добавил: «Мы должны были реализовать свои моменты. Мы поплатились за результат первого матча. Мы учимся на ошибках и продолжаем работать. «Интер» восстановил авторитет. Соперники нас боятся. Сегодня мы напугали «Ювентус».

«Интер» уступил «Ювентусу» по итогам двух встреч со счетом 1:2. В финале «бьяконери» сыграют против победителя пары «Аталанта» — «Наполи» (первый матч — 0:0).