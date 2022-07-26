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Моуринью просит «Рому» купить Байи. Защитник был первым подписанием португальца в «МЮ» в 2016 году

Моуринью просит «Рому» купить защитника «Манчестер Юнайтед» Байи
Руслан Минаев
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«Рома» может подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи, сообщает Daily Mail.

По информации источника, инициатором возможного трансфера является главный тренер римлян Жозе Моуринью. Именно Байи был первым новичком «МЮ», когда португальский специалист возглавил клуб в 2016 году.

Ранее из «МЮ» в «Рому» перешел хавбек Неманья Матич.

Байи выступает за манкунианцев с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 28-летний ивуариец принял участие в 7 матчах команды и получил 1 желтую карточку.

Контракт защитник с «МЮ» истекает в 2024 году.

Эрик Байи
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
Жозе Моуринью
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