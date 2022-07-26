Моуринью просит «Рому» купить Байи. Защитник был первым подписанием португальца в «МЮ» в 2016 году
Моуринью просит «Рому» купить защитника «Манчестер Юнайтед» Байи
«Рома» может подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи, сообщает Daily Mail.
По информации источника, инициатором возможного трансфера является главный тренер римлян Жозе Моуринью. Именно Байи был первым новичком «МЮ», когда португальский специалист возглавил клуб в 2016 году.
Ранее из «МЮ» в «Рому» перешел хавбек Неманья Матич.
Байи выступает за манкунианцев с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 28-летний ивуариец принял участие в 7 матчах команды и получил 1 желтую карточку.
Контракт защитник с «МЮ» истекает в 2024 году.
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15
|Сампдория
|0
|0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
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|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
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|0
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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|13.08
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Монца – Торино
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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