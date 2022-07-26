«Ювентус» готов взять Вернера в аренду в «Челси»
«Ювентус» ведет предметные переговоры по трансферу нападающего «Челси» Тимо Вернера. Туринский клуб готов взять в аренду 26-летнего немца, сообщает Tuttosport.
В минувшем сезоне АПЛ нападающий забил 4 гола, сыграв 21 матч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.
Напомним, что Вернер перешел в «Челси» в 2020 году именно из «Лейпцига». Тогда «синие» заплатили за игрока более 60 миллионов.
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13
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14
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0
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|0-0
|0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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