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«Ювентус» готов взять Вернера в аренду в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» ведет предметные переговоры по трансферу нападающего «Челси» Тимо Вернера. Туринский клуб готов взять в аренду 26-летнего немца, сообщает Tuttosport.

В минувшем сезоне АПЛ нападающий забил 4 гола, сыграв 21 матч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.

Напомним, что Вернер перешел в «Челси» в 2020 году именно из «Лейпцига». Тогда «синие» заплатили за игрока более 60 миллионов.

Тимо Вернер
ФК Челси
ФК Ювентус
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