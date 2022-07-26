Бывший тренер Вейналдума: «Он одна из лучших «восьмерок» в Европе и может привести «Рому» к победе в серии А»

Экс-тренер Вейналдума считает, что полузащитник может привести «Рому» к чемпионству в Италии

Бывший главный тренер «Фейеноорда» Гертьян Вербек поделился мнением о возможном переходе полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума в «Рому».

Под руководством 59-летнего специалиста Вейналдум провел своей первый полноценный сезон в карьере в 2009 году.

«Приведет ли Вейналдум «Рому» к чемпионству? Почему бы и нет. Игроки-победители приводят команды к победам, а он победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля». Я вижу его в сочетании с Пеллегрини и Абрахамом.

В Нидерландах Вейналдум забил много голов, а у Клоппа он научился оборонительной стороне игры. Джорджиньо остается одной из лучших «восьмерок» в Европе», — цитирует Вербека La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что во время аренды в «Рому», «ПСЖ» готов платить половину зарплаты футболиста, которая составляет 7 миллионов евро за сезон. Сумма последующего выкупа контракта Вейналдума может составить 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за парижан.