Бывший тренер Вейналдума: «Он одна из лучших «восьмерок» в Европе и может привести «Рому» к победе в серии А»
Бывший главный тренер «Фейеноорда» Гертьян Вербек поделился мнением о возможном переходе полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума в «Рому».
Под руководством 59-летнего специалиста Вейналдум провел своей первый полноценный сезон в карьере в 2009 году.
«Приведет ли Вейналдум «Рому» к чемпионству? Почему бы и нет. Игроки-победители приводят команды к победам, а он победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля». Я вижу его в сочетании с Пеллегрини и Абрахамом.
В Нидерландах Вейналдум забил много голов, а у Клоппа он научился оборонительной стороне игры. Джорджиньо остается одной из лучших «восьмерок» в Европе», — цитирует Вербека La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что во время аренды в «Рому», «ПСЖ» готов платить половину зарплаты футболиста, которая составляет 7 миллионов евро за сезон. Сумма последующего выкупа контракта Вейналдума может составить 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне 31-летний полузащитник забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за парижан.
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3
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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|0-0
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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