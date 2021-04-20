«Рома» категорически против создания футбольной Суперлиги

«Рома» выступила с официальным заявлением по поводу создания Суперлиги.

«Мы хотели бы обратиться к нашим невероятным болельщикам по поводу недавнего объявления о создании Суперлиги.

«Рома» категорически против этой закрытой системы, так как она в корне противоречит духу игры, которую мы все любим.

Некоторые вещи важнее денег, и мы привержены итальянскому футболу на внутреннем уровне и честным, открытым европейским соревнованиям для всех. С нетерпением ждем продолжения сотрудничества с серией А, Ассоциацией европейских клубов и УЕФА, чтобы развивать футбол в Италии и во всем мире.

Болельщики и массовый футбол составляют основу нашего спорта, и об этом нельзя забывать», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Руководителем новой организации был избран президент «Реала» Флорентино Перес. Его заместителями стали президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глэйзер.