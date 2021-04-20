Источник: Аньелли подал в отставку с поста президента «Ювентуса»

Вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли покинул пост президента «Ювентуса», сообщает talkSPORT.

По информации источника, причиной ухода функционера из туринского клуба стала негативная реакция на создание Суперлиги.

20 апреля стало известно, что клубы Суперлиги проводят собрание, где обсуждают роспуск проекта.

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».