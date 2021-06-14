Рибери обсудит с Гаттузо свое будущее в «Фиорентине»
16:31
Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери проведет встречу с новым главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Они обсудят будущее 38-летнего француза в клубе, сообщает TMW.
Соглашение Рибери с командой рассчитано до конца текущего месяца.
Полузащитник хочет остаться в «Фиорентине», однако руководство клуба пока не уверено, что стоит продлевать сотрудничество с возрастным игроком.
Футболист выступает в «Фиорентине» с лета 2019 года, куда перешел на правах свободного агента. За это время он провел за «фиалок» 51 матч и забил 5 голов.
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