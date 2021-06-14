«Милан» хочет закрыть сделку по трансферу Жиру за 48 часов

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в Италии. На 34-летнего футболиста претендует «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Милан» намерен закрыть сделку с французским форвардом в течение 48 часов. Затем Жиру должен будет решить вопрос расторжения контракта с лондонцами.

Лондонский клуб активировал опцию продления контракта с 34-летним французом. «Челси» готов расстаться с футболистом, но не хочет отпускать его в другой клуб АПЛ.

«Милан» предлагает Жиру контракт на два года с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2020/21 Жиру сыграл в 31 матче во всех турнирах и забил 11 мячей.