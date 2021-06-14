Рэмзи сообщил «Ювентусу» о желание покинуть клуб
19:18
Полузащитник Аарон Рэмзи намерен покинуть «Ювентус». Он уже проинформировал туринский клуб о своем намерении, сообщает Tuttosport.
«Ювентус» не собирается удерживать 30-летнего валлийца.
В сезоне-2020/2021 Рэмзи провел 22 матча в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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