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Рэмзи сообщил «Ювентусу» о желание покинуть клуб

19:18
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Полузащитник Аарон Рэмзи намерен покинуть «Ювентус». Он уже проинформировал туринский клуб о своем намерении, сообщает Tuttosport.

«Ювентус» не собирается удерживать 30-летнего валлийца.

В сезоне-2020/2021 Рэмзи провел 22 матча в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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