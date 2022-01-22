Райолу выписали из больницы

Футбольный агент Мино Райолы выписан из больницы, сообщает Football Italia. 54-летний итальянец вернулся к себе домой в Монте-Карло.

Райола несколько недель провел в миланской клинике «Сан-Раффаэле» из-за проблем со здоровьем.

Ранее представители агента опровергли информацию о его срочной госпитализации.

Райола работает с такими футболистами, как Генрих Мхитарян, Златан Ибрагимович, Поль Погба, Джанлуиджи Доннарумма и другие.