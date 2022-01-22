«Верона» одержала победу над «Болоньей»

«Верона» обыграла «Болонью» со счетом 2:1 в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Счет на 14-й минуте открыл нападающий гостей Риккардо Орсолини, на 38-й ответный гол забил форвард хозяев Джанлука Капрари.

За пять минут до конца матча Никола Калинич вывел «Верону» вперед. Команда набрала 33 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Болонья» занимает 13-е место, имея на счету 27 очков.