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Сегодня, 00:43

«Верона» одержала победу над «Болоньей»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Верона» обыграла «Болонью» со счетом 2:1 в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Счет на 14-й минуте открыл нападающий гостей Риккардо Орсолини, на 38-й ответный гол забил форвард хозяев Джанлука Капрари.

За пять минут до конца матча Никола Калинич вывел «Верону» вперед. Команда набрала 33 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Болонья» занимает 13-е место, имея на счету 27 очков.

Италия. Серия А. 23-й тур
21 янв, 22:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:1
Болонья
Голы
Орсолини, 14 (0:1), Капрари, 38 (1:1), Калинич, 85 (2:1)
Верона
Монтипо Фараони Казале Чеккерини Гюнтер Мигел Велозу (Тамез, 63 ) Барак Лазович (Депаоли, 86 ) Илич (Калинич, 74 ) Капрари (Бесса, 86 ) Симеоне (Лазанья, 63 )
Болонья
Скорупски Бинкс Хики (Фальчинелли, 86) Бонифаци Теат (Аннан, 66) Домингес (Виньято, 66) Медель Сориано Сванберг Орсолини (Арнаутович, 78) Сансоне
Предупреждения
Симеоне 43, Гюнтер 60  -  Скорупски 27, Бинкс 45, Сансоне 49, Хики 73
Судьи
Гарильо

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21%

1.64

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12%

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Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

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И В Н П +/- О
1
 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 21 5 8 8 31-36 23
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
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Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 - : -
22.01 20:00
Интер – Венеция
 - : -
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 - : -
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 - : -
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
23.01 17:00
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П
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