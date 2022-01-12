У Мино Райолы опровергли информацию о срочной операции

В Twitter известного футбольного агента Мино Райолы появилось опровержение информации о том, что ему понадобилась срочная операция.

«Мино Райола проходит обычный медицинский осмотр, который требует использования анестезии, — говорится в сообщении. — Все было запланировано, экстренной операции не было».

Mino Raiola is undergoing ordinary medical checks that require anestesia. All was planned and no emergency surgery happened. — Mino Raiola (@MinoRaiola) January 12, 2022

Ранее о срочном хирургическом вмешательстве сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Указывалось, что Райола находится в одной из клиник Милана.

54-летний агент работает со многими известными футболистами. В их числе Златан Ибрагимович, Эрлин Холанн, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба Марко Верратти, Маттейс де Лигт и другие.