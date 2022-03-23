Раванелли считает, что Дибала идеально подойдет «Роме»

Бывший футболист «Лацио» Фабрицио Раванелли уверен, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала идеально впишется в состав «Ромы».

«Я вижу его в составе «джалоросси». Дибала вместе с Абрахамом и Пеллегрини создадут экстраординарное атакующее трио», — цитирует Раванелли Sky Sport Italia со ссылкой на Forzaroma.info.

Дибала покинет клуб летом, так как руководство «Ювентуса» не смогло договориться о продлении соглашения с 28-летним аргентинцем. Контракт футболиста с туринским клубом истекает в июне 2022 года.

В сезоне-2021/22 Дибала сыграл за «Ювентус» 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.