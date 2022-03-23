«Интер» объявил о продлении контракта с Брозовичем до 2026 года

«Интер» официально объявил о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем.

Новое соглашение с 29-летним хорватом действует до конца июня 2026 года.

Брозович выступает за «Интер» с 2015 года. Предыдущий контракт футболиста действовал до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 37 матчах за команду.