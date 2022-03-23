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Сегодня, 17:49

«Интер» объявил о продлении контракта с Брозовичем до 2026 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марсело Брозович.
Фото ФК «Интер»

«Интер» официально объявил о продлении контракта с полузащитником Марсело Брозовичем.

Новое соглашение с 29-летним хорватом действует до конца июня 2026 года.

Брозович выступает за «Интер» с 2015 года. Предыдущий контракт футболиста действовал до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 37 матчах за команду.

Источник: https://www.inter.it/it/news/2022/03/23/rinnovo-contratto-marcelo-brozovic-inter.html
Марсело Брозович
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