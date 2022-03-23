«Брешиа» отправила в отставку Филиппо Индзаги

«Брешиа», выступающая в итальянской серии B, на официальном сайте объявила об уходе с поста главного тренера Филиппо Индзаги.

48-летний Индзаги, ранее тренировавший «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто», возглавил «Брешию» в июне прошлого года.

В последних четырех матчах «Брешиа» не одержала ни одной победы и располагается на пятой строчке в таблице второго по силе дивизиона Италии.