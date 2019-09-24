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«Расисты должны быть изолированы от футбола». Суровое заявление «Аталанты»

11:00
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«Аталанта» выступила с официальным заявлением после матча 4-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:2). Случилось это в связи с тем, что тифози бергамасков скандировали расистские кричалки в адрес защитника «Фиорентины» Далберта.

— Наш клуб выступает категорически против любой формы дискриминации, — говорится на официальном сайте бергамасков. — «Аталанта» всегда выступала за принципы равенства и солидарности. Мы должны вместе бороться против небольшой кучки людей без моральных принципов. Расисты должны быть изолированы от футбола.

Фанаты «Кальяри» не будут наказаны за проявление расизма в адрес Лукаку

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