«Расисты должны быть изолированы от футбола». Суровое заявление «Аталанты»

«Аталанта» выступила с официальным заявлением после матча 4-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:2). Случилось это в связи с тем, что тифози бергамасков скандировали расистские кричалки в адрес защитника «Фиорентины» Далберта.

— Наш клуб выступает категорически против любой формы дискриминации, — говорится на официальном сайте бергамасков. — «Аталанта» всегда выступала за принципы равенства и солидарности. Мы должны вместе бороться против небольшой кучки людей без моральных принципов. Расисты должны быть изолированы от футбола.

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