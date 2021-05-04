Рабьо сравнил Роналду и Илон Маска

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо сравнил форварда Криштиану Роналду с американским инженером Илоном Маском.

«Успех Роналду лежит в его работоспособности. Работа, работа и снова работа. Это касается всех сфер его жизни. Его можно сравнить с владельцем автомобильной компании Tesla Илоном Маском. Они — работяги, которые никогда не останавливаются», — цитирует Рабьо официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В этом сезоне 36-летний португалец провел 30 матчей в серии А, забив 27 голов и сделав 2 передачи. Он стал лучшим бомбардиром текущего розыгрыша.