«Парма» вылетела из серии А после поражения от «Торино»

«Торино» принимал «Парму» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Туринцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Парма» осталась на 19-м месте (20 очков) и лишилась шансов сохранить прописку в серии А на следующий сезон.

Чемпионат Италии. Серия А

34-й тур

«Торино» — «Парма» — 1:0 (0:0)

Гол: Войвода, 63.

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Войвода, Бремер, Ринкон (Линетти, 82), Базелли, Лукич, Санабрия, Белотти (Дзадза, 82).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Лаурини (Бузи, 75), Пеццелла, Диркс (Гальоло, 46), Куцка, Бругман (Куртич, 32), Грасси (Брунетта, 75), Эрнани (Пелле, 84), Жервинью, Корнелиус.

Предупреждения: Диркс, 9. Эрнани, 65. Куцка, 72.

Судья: Аурелиано (Италия).

3 мая. Турин. Стадион Олимпийский.