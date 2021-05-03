«Парма» вылетела из серии А после поражения от «Торино»
«Торино» принимал «Парму» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Туринцы одержали минимальную победу со счетом 1:0.
«Парма» осталась на 19-м месте (20 очков) и лишилась шансов сохранить прописку в серии А на следующий сезон.
Чемпионат Италии. Серия А
34-й тур
«Торино» — «Парма» — 1:0 (0:0)
Гол: Войвода, 63.
«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Войвода, Бремер, Ринкон (Линетти, 82), Базелли, Лукич, Санабрия, Белотти (Дзадза, 82).
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Лаурини (Бузи, 75), Пеццелла, Диркс (Гальоло, 46), Куцка, Бругман (Куртич, 32), Грасси (Брунетта, 75), Эрнани (Пелле, 84), Жервинью, Корнелиус.
Предупреждения: Диркс, 9. Эрнани, 65. Куцка, 72.
Судья: Аурелиано (Италия).
3 мая. Турин. Стадион Олимпийский.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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