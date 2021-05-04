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Появилось фото третьего комплекта «Милана» на следующий сезон

07:45
Появилось фото третьего комплекта «Милана» на следующий сезон. Фото Сайт Footy Headlines.
Появилось фото третьего комплекта «Милана» на следующий сезон. Фото Сайт Footy Headlines.
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На сайте Footy Headlines появилось фото третьего комплекта формы «Милана» на сезон-2021/22.

Экипировка выполнена в черном цвете. Особенность комплекта — отсутствие эмблемы на левой стороне груди. Вместо этого — название клуба по центру между двумя горизонтальными линиями.

Созданием комплекта занимается Puma. «Эмблема может измениться со временем, но ваше имя оставляет наследие», — девиз компании.

Ранее был анонсирован аналогичный комплект у «Манчестер Сити», техническим спонсором которого также является Puma.

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