Появилось фото третьего комплекта «Милана» на следующий сезон
07:45
На сайте Footy Headlines появилось фото третьего комплекта формы «Милана» на сезон-2021/22.
Экипировка выполнена в черном цвете. Особенность комплекта — отсутствие эмблемы на левой стороне груди. Вместо этого — название клуба по центру между двумя горизонтальными линиями.
Созданием комплекта занимается Puma. «Эмблема может измениться со временем, но ваше имя оставляет наследие», — девиз компании.
Ранее был анонсирован аналогичный комплект у «Манчестер Сити», техническим спонсором которого также является Puma.
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