Появилось фото третьего комплекта «Милана» на следующий сезон

На сайте Footy Headlines появилось фото третьего комплекта формы «Милана» на сезон-2021/22.

Экипировка выполнена в черном цвете. Особенность комплекта — отсутствие эмблемы на левой стороне груди. Вместо этого — название клуба по центру между двумя горизонтальными линиями.

Созданием комплекта занимается Puma. «Эмблема может измениться со временем, но ваше имя оставляет наследие», — девиз компании.

Ранее был анонсирован аналогичный комплект у «Манчестер Сити», техническим спонсором которого также является Puma.