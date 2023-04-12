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Сегодня, 21:47

Прокуратура Федерации футбола Италии завершила расследование нового дела «Ювентуса»

Виталий Косик
Корреспондент
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Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) уведомила «Ювентус» о завершении расследования в отношении клуба в рамках нового дела о финансовых махинациях, сообщает пресс-служба туринской команды.

На данный момент все еще расследуются «зарплатные, партнерские и агентские маневры «Ювентуса».

Клуб может получить доступ к документам и сформулировать свою защиту с сроком в две недели.

По информации СМИ прокуратура FIGC также попытается возбудить дела против клубов «Аталанта», «Болонья», «Кальяри», «Сампдория», «Сассуоло» и «Удинезе», которые заключали с «Ювентусом» «партнерские соглашения» на трансферном рынке.

С туринского клуба уже были сняты 15 очков в серии А.

Футбол
ФК Ювентус
серия А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 29 17 7 5 46-20 58
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
5
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
13
 Монца 29 9 8 12 34-41 35
14
 Эмполи 29 7 11 11 25-36 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 29 5 11 13 25-45 26
18
 Верона 29 5 7 17 24-43 22
19
 Кремонезе 29 2 10 17 26-54 16
20
 Сампдория 29 3 6 20 18-50 15
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38 тур
14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
 - : -
14.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
15.04 16:00
Болонья – Милан
 - : -
15.04 19:00
Наполи – Верона
 - : -
15.04 21:45
Интер – Монца
 - : -
16.04 13:30
Лечче – Сампдория
 - : -
16.04 16:00
Торино – Салернитана
 - : -
16.04 19:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
16.04 21:45
Рома – Удинезе
 - : -
17.04 21:45
Фиорентина – Аталанта
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 27 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 20 1 0
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