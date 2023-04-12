Прокуратура Федерации футбола Италии завершила расследование нового дела «Ювентуса»

Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) уведомила «Ювентус» о завершении расследования в отношении клуба в рамках нового дела о финансовых махинациях, сообщает пресс-служба туринской команды.

На данный момент все еще расследуются «зарплатные, партнерские и агентские маневры «Ювентуса».

Клуб может получить доступ к документам и сформулировать свою защиту с сроком в две недели.

По информации СМИ прокуратура FIGC также попытается возбудить дела против клубов «Аталанта», «Болонья», «Кальяри», «Сампдория», «Сассуоло» и «Удинезе», которые заключали с «Ювентусом» «партнерские соглашения» на трансферном рынке.

С туринского клуба уже были сняты 15 очков в серии А.