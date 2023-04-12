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Кассано — о Моуринью: «Он должен понимать, что он плохой тренер. Я знаю, куда он может засунуть свои трофеи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал главного тренера римлян Жозе Моуринью.

«Моуринью помнят в «Реале» только потому, что он играл в ужасный футбол. Поэтому его уволили. Я никогда не критиковал Моуринью как человека, я не знаю его лично, поэтому не могу его судить. Я буду продолжать критиковать его в футбольном плане. Я знаю, куда он может засунуть свои трофеи... Вы знаете, куда! Моуринью может выиграть все, что захочет, но он выставляет «Рому» в непристойном свете. Он выигрывал всевозможные трофеи, но его футбол всегда был ужасным. Он должен понимать, что он плохой тренер. Как только он решит завершить карьеру, всем будет на него насрать», — сказал Кассано в эфире Bobo TV.

С лета 2021 года Моуринью возглавляет «Рому». До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер» и «Порту».

Антонио Кассано
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Анри раскритиковал Федерацию футбола Италии после дисквалификации Лукаку
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 29 17 7 5 46-20 58
3
 Рома 29 16 5 8 39-26 53
4
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
5
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
6
 Аталанта 29 14 6 9 47-34 48
7
 Ювентус 29 18 5 6 47-24 44
8
 Болонья 29 12 7 10 38-36 43
9
 Фиорентина 29 11 8 10 34-32 41
10
 Удинезе 29 9 12 8 39-36 39
11
 Торино 29 10 8 11 30-35 38
12
 Сассуоло 29 10 7 12 37-43 37
13
 Монца 29 9 8 12 34-41 35
14
 Эмполи 29 7 11 11 25-36 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 29 5 11 13 25-45 26
18
 Верона 29 5 7 17 24-43 22
19
 Кремонезе 29 2 10 17 26-54 16
20
 Сампдория 29 3 6 20 18-50 15
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14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
 - : -
14.04 21:45
Специя – Лацио
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Болонья – Милан
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Наполи – Верона
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Мбала Нзола

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Специя

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 27 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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