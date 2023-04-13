Пиоли: «Тренировать Меньяна утомительно, он такой требовательный»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о голкипере Майке Меньяне.

«Я был уверен, что он отличный вратарь, но он даже лучше, чем я думал, — цитирует L'Equipe Пиоли. — Тренировать его утомительно, потому что он такой требовательный. С другой стороны, это здорово, потому что он очень мотивирован».

Меньян выступает за «Милан» с лета 2021 года. Срок контракта 27-летнего француза с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионо евро.

В сезоне-2022/23 Меньян провел за команду 17 матчей во всех турнирах, пропустил 16 голов и 7 раз сыграл на ноль.