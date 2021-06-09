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Президент «Торино» исключил возможность перехода нападающего Белотти в «Ювентус»

11:48
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Президент «Торино» Урбано Кайро исключил возможность перехода нападающего Андреа Белотти в «Ювентус».

«Белотти в «Ювентусе»? Для меня это невозможно, в любой перспективе. Я не получал от «Ювентуса» никаких запросов по Андреа, а если бы и получил, то отказал бы. В «Ювентус»? Никогда в жизни! Без шуток», — приводит Calciomercato слова Кайро.

В сезоне-2020/21 Белотти провел 36 матчей за «Торино», на его счету 13 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего итальянца в 35 миллионов евро.

8 июня сообщалось, что «Рома» не может договориться о переходе Белотти и рассматривает форварда «Зенита» Сердара Азмуна в качестве альтернативного варианта на трансферном рынке.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/cairo-la-juve-su-belotti-una-cosa-lunare-mai-nella-vita-73252

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