Президент «Торино» исключил возможность перехода нападающего Белотти в «Ювентус»

Президент «Торино» Урбано Кайро исключил возможность перехода нападающего Андреа Белотти в «Ювентус».

«Белотти в «Ювентусе»? Для меня это невозможно, в любой перспективе. Я не получал от «Ювентуса» никаких запросов по Андреа, а если бы и получил, то отказал бы. В «Ювентус»? Никогда в жизни! Без шуток», — приводит Calciomercato слова Кайро.

В сезоне-2020/21 Белотти провел 36 матчей за «Торино», на его счету 13 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего итальянца в 35 миллионов евро.

8 июня сообщалось, что «Рома» не может договориться о переходе Белотти и рассматривает форварда «Зенита» Сердара Азмуна в качестве альтернативного варианта на трансферном рынке.