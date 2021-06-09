Маурицио Сарри назначен на пост главного тренера «Лацио»
18:03
«Лацио» объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба 9 июня.
По сообщениям СМИ, контракт с 62-летним итальянским специалистом рассчитан на 2 года.
Последним местом работы Сарри был «Ювентус», тренер покинул команду после сезона-2019/20. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии. Ранее сообщалось, что специалист будет получать три миллиона евро в год в римском клубе.
Сарри занял место Симоне Индзаги, который покинул «Лацио» и возглавил «Интер».
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