Маурицио Сарри назначен на пост главного тренера «Лацио»

«Лацио» объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба 9 июня.

По сообщениям СМИ, контракт с 62-летним итальянским специалистом рассчитан на 2 года.

Последним местом работы Сарри был «Ювентус», тренер покинул команду после сезона-2019/20. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии. Ранее сообщалось, что специалист будет получать три миллиона евро в год в римском клубе.

Сарри занял место Симоне Индзаги, который покинул «Лацио» и возглавил «Интер».