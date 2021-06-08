Моуринью хочет видеть в «Роме» Азмуна
13:46
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в римском клубе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, португальский специалист видит в 26-летнем иранском игроке альтернативу форварду «Торино» Андреа Белотти, о переходе которого клуб пока не может договориться.
Футболист в завершившемся сезоне провел 24 матча в РПЛ и забил 19 мячей при шести голевых передачах. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Азмуна в 25 миллионов евро.
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