«Реал» хочет получить 30 миллионов евро от «Милана» за Браима Диаса
06:47
«Милан» ведет переговоры по выкупу полузащитника «Реала» Браима Диаса, сообщает Goal.
По информации источника, мадридцы готовы расстаться с 21-летним испанцем за 30 миллионов евро. Сообщается, что наиболее вероятным является вариант с повторной арендой футболиста «Миланом» с опцией выкупа. В случае продажи игрока «Реал» хочет гарантировать себе право обратного выкупа за 30 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Браим Диас выступал за «Милан» на правах аренды. На его счету 7 голов и 4 результативных передачи в 39 матчах за команду. В мае футболист заявлял, что чувствует себя счастливым в «Милане».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/real-madrid-set-30m-asking-price-for-brahim-diaz-as-milan/15fa82koum3tn15yn707woh9z0
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