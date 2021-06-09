«Реал» хочет получить 30 миллионов евро от «Милана» за Браима Диаса

«Милан» ведет переговоры по выкупу полузащитника «Реала» Браима Диаса, сообщает Goal.

По информации источника, мадридцы готовы расстаться с 21-летним испанцем за 30 миллионов евро. Сообщается, что наиболее вероятным является вариант с повторной арендой футболиста «Миланом» с опцией выкупа. В случае продажи игрока «Реал» хочет гарантировать себе право обратного выкупа за 30 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Браим Диас выступал за «Милан» на правах аренды. На его счету 7 голов и 4 результативных передачи в 39 матчах за команду. В мае футболист заявлял, что чувствует себя счастливым в «Милане».