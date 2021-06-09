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«Реал» хочет получить 30 миллионов евро от «Милана» за Браима Диаса

06:47
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«Милан» ведет переговоры по выкупу полузащитника «Реала» Браима Диаса, сообщает Goal.

По информации источника, мадридцы готовы расстаться с 21-летним испанцем за 30 миллионов евро. Сообщается, что наиболее вероятным является вариант с повторной арендой футболиста «Миланом» с опцией выкупа. В случае продажи игрока «Реал» хочет гарантировать себе право обратного выкупа за 30 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Браим Диас выступал за «Милан» на правах аренды. На его счету 7 голов и 4 результативных передачи в 39 матчах за команду. В мае футболист заявлял, что чувствует себя счастливым в «Милане».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/real-madrid-set-30m-asking-price-for-brahim-diaz-as-milan/15fa82koum3tn15yn707woh9z0

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Иван Торопцев все материалы автора
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