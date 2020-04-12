Президент «Брешиа» о нежелании завершать сезон: «У нас могут отнять очки, если хотят, я несу всю ответственность»

Президент «Брешиа» Массимо Челлино не разрешит своей команде выходить на поле в этом сезоне.

— Я повторяю, что если лига снова возобновит матчи, я просто не позволю своей команде играть, — приводит слова Челлино Giornale di Brescia. - Это не просто провокация. Они могут отнять у нас очки, если хотят, я несу всю ответственность за это.

Я вижу слишком много эгоизма и слишком много людей, пытающихся максимально использовать эту ситуацию. Владелец «Лацио» Клаудио Лотито хочет продолжить сезон? Я слушаю только тех, кто заслуживает того, чтобы их слушали.