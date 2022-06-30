Представитель Лукаку рад возвращению игрока в «Интер»
Представитель нападающего Ромелу Лукаку, Себастьен Ледур, прокомментировал возвращение игрока в «Интер». Миланский клуб арендовал форварда у «Челси».
«Мы не знаем. Никто не может говорить о том, что произойдет через год. Давайте насладимся этим сезоном, насладимся этим возвращением, а потом посмотрим. Главное, что он вернулся и очень счастлив. Вот что сейчас важно», — сказал Sky Sport Italia адвокат Себастьен Ледур.
Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.
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15
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16
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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