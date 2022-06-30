Представитель Лукаку рад возвращению игрока в «Интер»

Представитель нападающего Ромелу Лукаку, Себастьен Ледур, прокомментировал возвращение игрока в «Интер». Миланский клуб арендовал форварда у «Челси».

«Мы не знаем. Никто не может говорить о том, что произойдет через год. Давайте насладимся этим сезоном, насладимся этим возвращением, а потом посмотрим. Главное, что он вернулся и очень счастлив. Вот что сейчас важно», — сказал Sky Sport Italia адвокат Себастьен Ледур.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.