Гендиректор «Ювентуса» прокомментировал интерес «Челси» к де Лигту
Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене прокомментировал возможный переход защитника Маттейса де Лигта в «Челси».
«Невозможно удержать игроков, когда они хотят покинуть клуб, но все три стороны в переговорах должны быть удовлетворены», — цитирует Tuttosport.
В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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