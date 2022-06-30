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Гендиректор «Ювентуса» прокомментировал интерес «Челси» к де Лигту

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене прокомментировал возможный переход защитника Маттейса де Лигта в «Челси».

«Невозможно удержать игроков, когда они хотят покинуть клуб, но все три стороны в переговорах должны быть удовлетворены», — цитирует Tuttosport.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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