Гендиректор «Ювентуса» прокомментировал интерес «Челси» к де Лигту

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене прокомментировал возможный переход защитника Маттейса де Лигта в «Челси».

«Невозможно удержать игроков, когда они хотят покинуть клуб, но все три стороны в переговорах должны быть удовлетворены», — цитирует Tuttosport.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.