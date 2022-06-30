«Ювентус» сообщил стоимость защитника де Лигта
«Ювентус» сообщил, что готов отпустить Маттейса Де Лигта в другую команду за 90-100 миллионов евро, пишет журналист Николо Скира.
Главными претендентами на игрока являются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».
Ранее сообщалось, что де Лигт подпишет новый контракт с туринцами до 2026 года.
В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Текущий контракт голландца рассчитан до лета 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.08
|00:00
|
Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
|00:00
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|00:00
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
|00:00
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
|
Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
|
Верона – Наполи
|- : -
Новости