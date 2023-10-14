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Появился список всех итальянских футболистов, предположительно ставивших на матчи

Виктория Кравченко
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Николо Дзаньоло.
Фото Reuters

Появился список всех игроков, которые делали ставки на футбольные матчи, сообщает info Seria A Italia. Ранее об этом рассказал журналист Фабрицио Корона.

В списке присутствуют: Николо Фаджоли, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Алессандро Флоренци («Милан»), Никола Залевски, Джанлука Манчини, Феликс Офена-Гьян (все — «Рома»), Маттиа Дзакканьи, Мануэль Лаццари, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини (все — «Лацио»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Лука Дзанимачча («Кремонезе») и Антонио Галло («Лечче»).

Ранее стало известно, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок на футбольные матчи. 12 октября футболисты были допрошены полицией в тренировочном лагере сборной Италии по подозрению в причастности к делу о ставках.

Позже стало известно, что Тонали будет лечиться от лудомании. Кроме того, он вместе с Дзаньоло признались полиции, что нелегально играли в азартные игры.

11 октября стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли подозревается в нелегальном совершении ставок. 22-летний футболист признался, что делал ставки на футбол.

Источник: https://x.com/Info_SerieA/status/1713052447709815200?s=20
Сандро Тонали
Николо Дзаньоло
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Тонали и Дзаньоло признались, что нелегально играли в азартные игры, но не ставили на футбол
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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38 тур
21.10 16:00
Верона – Наполи
 - : -
21.10 19:00
Торино – Интер
 - : -
21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
 - : -
22.10 13:30
Рома – Монца
 - : -
22.10 16:00
Болонья – Фрозиноне
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
22.10 21:45
Милан – Ювентус
 - : -
23.10 19:30
Удинезе – Лечче
 - : -
23.10 21:45
Фиорентина – Эмполи
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 10
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
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