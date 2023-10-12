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Сегодня, 22:26

Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбеку «Галатасарая» Николо Дзаньоло, который сейчас выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок на футбольные матчи, сообщает AS со ссылкой на журналиста Фабрицио Корону.

По информации источника, Корона был вызван полицией в качестве лица, информированного о том, что Тонали и Дзаньоло совершали нелегальные ставки. Сам журналист заявил, что в скором времени раскроет детали дела. Отмечается, что футболисты делали ставки во время матча Кубка Италии между «Ромой» и «Миланом», находясь на скамейки запасных.

Ранее Корона опубликовал пост в социальных сетях, в котором упомянул Дзаньоло и Сандро Тонали в контексте ставок.

Согласно итальянскому законодательству спортсменам запрещено делать ставки на те виды спорта, которые они представляют.

23-летний Тонали выступал за «Милан» с 2020 п 2023 год. 24-летний Дзаньоло представлял «Рому» с 2018 по 2023 год.

Сандро Тонали
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Рома
Николо Дзаньоло
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Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли признался, что делал ставки на футбол

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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38 тур
21.10 16:00
Верона – Наполи
 - : -
21.10 19:00
Торино – Интер
 - : -
21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
 - : -
22.10 13:30
Рома – Монца
 - : -
22.10 16:00
Болонья – Фрозиноне
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
22.10 21:45
Милан – Ювентус
 - : -
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Удинезе – Лечче
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 10
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
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