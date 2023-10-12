Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок

Полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбеку «Галатасарая» Николо Дзаньоло, который сейчас выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок на футбольные матчи, сообщает AS со ссылкой на журналиста Фабрицио Корону.

По информации источника, Корона был вызван полицией в качестве лица, информированного о том, что Тонали и Дзаньоло совершали нелегальные ставки. Сам журналист заявил, что в скором времени раскроет детали дела. Отмечается, что футболисты делали ставки во время матча Кубка Италии между «Ромой» и «Миланом», находясь на скамейки запасных.

Ранее Корона опубликовал пост в социальных сетях, в котором упомянул Дзаньоло и Сандро Тонали в контексте ставок.

Согласно итальянскому законодательству спортсменам запрещено делать ставки на те виды спорта, которые они представляют.

23-летний Тонали выступал за «Милан» с 2020 п 2023 год. 24-летний Дзаньоло представлял «Рому» с 2018 по 2023 год.